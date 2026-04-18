James Gunn weist die jüngsten Gerüchte über die Besetzung von Maxima in Superman: Man of Tomorrow

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Kürzlich begann ein Gerücht zu kursieren, dass James Gunn in Erwägung zieht, entweder Adria Arjona, Ella Purnell oder Marisa Abela als Maxima im kommenden Superman: Man of Tomorrow zu holen – ein Trio von Optionen, das für viele Schlagzeilen sorgte. Die ursprüngliche Geschichte wurde vom Hollywood Reporter veröffentlicht und gewann schnell an Aufmerksamkeit, doch offensichtlich war sie daneben.

Wir sagen das, weil Gunn inzwischen zu Threads gegangen ist, um über dieses Gerücht zu sprechen und es komplett abgewiesen hat. Der Co-Chef von DC Studios bemerkte, dass der Bericht "Bullshit" sei und dass er Arjona zwar durch die gemeinsame Arbeit an The Belko Experiment kenne, aber "nie" weder Purnell noch Abela getroffen habe.

Vielleicht sollten wir also keine dieser drei Schauspielerinnen in der kommenden Fortsetzung erwarten. Was diese Entlarvung jedoch bewirkt, ist, dass Arjona die Tür wieder offen lässt, damit sie Wonder Woman werden kann – etwas, von dem Gunn früher als "großartige" Ergänzung bezeichnet hat.