James Gunn verteidigt Verzögerung von "The Batman Part II " - "Eine fünfjährige Wartezeit ist Standard"

Der Chef der DC Studios, James Gunn, hat die Bedenken der Fans über die Verschiebung von The Batman Part II auf 2027 angesprochen. Er merkte an, dass lange Lücken zwischen den Fortsetzungen in Hollywood üblich seien, und nannte Beispiele wie die siebenjährige Lücke zwischen Alien und Aliens, vierzehn Jahre zwischen den "Die Unglaublichen"-Filmen und sechsunddreißig Jahre zwischen den "Top Gun"-Filmen.

Gunn erklärte, dass die Verzögerung auf das Fehlen eines fertigen Drehbuchs zurückzuführen ist. Er betonte, dass der Schreibprozess so lange dauert, wie er benötigt wird, gefolgt von etwa zwei Jahren für die Vorproduktion, die Dreharbeiten und die Postproduktion für große Filme dieser Größenordnung.

Der erste "The Batman"-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle spielte weltweit über 772 Millionen Dollar ein. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung sollen im dritten Quartal 2025 beginnen und am 1. Oktober 2027 in die Kinos kommen.