James Gunn verrät weitere Superman Details

HQ

James Gunns Superman wird nächsten Sommer endlich erscheinen, und obwohl wir schon lange von diesem Film hören, gibt es noch viele Details zu teilen. Kürzlich sprach James Gunn darüber, was wir vor dem Film erwarten können, und verriet einige kleinere Details zur Handlung.

Im Gespräch mit Collider verriet Gunn, dass der Film "mitten in der Handlung beginnt. Superman existiert bereits. Lois und Clark kennen sich bereits. Lex hasst den Mut von Superman von Anfang an, obwohl sie sich nicht persönlich kennen. Wir starten also mitten im Geschehen. Es findet über eine kurze Zeitspanne statt."

Um keine weiteren Details zur Handlung zu verraten, ging Gunn dazu über, darüber zu sprechen, wie die Flugsequenzen gedreht wurden. Da er sich nicht für vollständige CGI-Kost entscheiden wollte, verwendete Gunn stattdessen eine Technik aus Top Gun: Maverick. "Wir drehen einen Großteil unserer Action mit echten Drohnen, die in und um Superman fliegen und die Leute, mit denen er fliegt, Ingenieur oder wer auch immer, gegen die er in der Luft kämpft. Und das haben wir auf Tonbühnen getan. Wir haben jetzt diese wirklich kleinen, verrückten Drohnen. Wir haben einige der besten Flieger der Welt hier, die damit arbeiten."

Erwarten Sie nicht zu viel Humor, denn Gunn sagt: "Es ist humorvoll, aber es ist sicherlich nicht so komisch oder so sehr eine Komödie wie Suicide Squad oder Guardians. Es steckt jede Menge Humor darin. Leute wie Rachel [Brosnahan] sind so lustig und David [Corenswet] ist auch sehr lustig, also steckt Humor darin, aber es geht darum, etwas zu schaffen, das geerdet ist, aber es ist auch eine unglaublich fantasievolle Welt."

"Das ist Fantasie", fuhr er fort. "Es nimmt sich an andere Dinge wie Game of Thrones an, wo es dieses Universum ist, in dem Superhelden tatsächlich existieren. Wie sind sie? Da liegt eine Magie, die nicht zu leugnen ist."

Superman feiert am 11. Juli 2025 Premiere. Wir erwarten bald einen Trailer, also haltet die Augen offen, wenn er erscheint.