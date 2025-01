James Gunn verrät, warum The Suicide Squad nicht zum Kanon des DCU gehört

Während wir diesen Sommer noch auf das Live-Action-Debüt von James Gunns DCU mit Superman warten, wurden DC-Fans bereits in The Suicide Squad vorgestellt, wie ein filmisches Universum von Gunn aussehen könnte.

Der Film aus dem Jahr 2021 nahm den schrecklichen Suicide Squad von 2016 und machte etwas Großartiges daraus, aber trotz seiner Konsistenz mit dem Rest von Gunns kommendem Universum ist The Suicide Squad kein Kanon. In einem Beitrag auf Bluesky stellte Gunn klar, dass nur noch Creature Commandos reiner Kanon ist.

"Nur [Creature Commandos] vorwärts ist reiner Kanon; Peacemaker ist fast vollständig konsistent mit diesem Kanon, abgesehen von der Justice League", schrieb Gunn. "The Suicide Squad hat viele Konsistenzen, aber ich betrachte es als eine unvollkommene Erinnerung."

Genau wie in "The Guardians of the Galaxy" bewies Gunn in "The Suicide Squad", dass er das Zeug dazu hat, eine Bande liebenswerter Spinner in einige der besten Comic-Charaktere zu verwandeln, die es gibt. Wir müssen einfach abwarten und sehen, wie er mit einer bereits geliebten Figur wie Superman umgeht.