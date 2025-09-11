James Gunn verrät seine beste Besetzung aller Zeiten als Supergirl Star

HQ

James Gunn liebt es, seine Stars groß zu feiern und glühende Lobeshymnen auf die Schauspieler zu verteilen, mit denen er arbeitet. Das war schon immer der Fall bei den Guardians of the Galaxy -Filmen, in denen er häufig über seine Verehrung für Chris Pratt, Dave Bautista und den Rest der Besetzung spricht. Er hat auch schnell viele seiner DC Universe Casting-Entscheidungen kommentiert, wie John Cena, den er ständig für seine Bemühungen als Peacemaker lobt. Aber welcher dieser Stars ist seine Lieblingsbesetzung bisher?

Eigentlich keine. Während eines Auftritts bei The Howard Stern Show enthüllt Gunn seine bisher beste Casting-Wahl, und es ist tatsächlich ein Star, von dem wir nächstes Jahr viel mehr zu sehen bekommen werden, auch wenn sie bereits ihr DC Universe-Debüt gegeben hat.

Die Rede ist von Milly Alcock, die die Supergirl des DCU sein wird. Sie wird die Hauptrolle in dem Film von 2026 spielen, in dem auch Jason Momoa als Lobo zu sehen sein wird, und Gunn hat kürzlich über die Auswahl von Alcock gesprochen und Folgendes hinzugefügt.

"Milly Alcock, die Supergirl spielt, ist vielleicht das beste Casting, das ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich denke, sie ist absolut umwerfend in diesem Film."

Wir werden sehen, ob Gunns Lob im nächsten Jahr gerechtfertigt ist, denn Supergirl wird am 26. Juni 2026 in den Kinos anlaufen.