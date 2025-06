James Gunn verrät, dass er gerade ein DCU-Projekt "gekillt" hat

HQ

Es gibt derzeit eine Menge Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien für das DCU von James Gunn und Peter Safran. Wir haben Superman, das nächsten Monat in die Kinos kommt, Supergirl, das nächstes Jahr in die Kinos kommt, Lanterns, Clayface, einen Wonder Woman-Film und noch mehr.

Allerdings schafft es nicht alles, was vorgeschlagen wird, durch. Im Gespräch mit dem Rolling Stone bestätigte James Gunn, dass das Team kürzlich ein Projekt für das DCU wegen des fehlenden Drehbuchs gestoppt hat.

"Wir haben gerade ein Projekt gestoppt. Jeder wollte den Film machen. Es gab grünes Licht und es konnte losgehen", sagte er. "Das Drehbuch war noch nicht fertig. Und ich könnte keinen Film machen, bei dem das Drehbuch nicht gut ist. Und wir hatten bisher wirklich Glück, denn das Drehbuch von Supergirl war auf Anhieb so verdammt gut. Und dann kam Lanterns ins Spiel, und das Drehbuch war so verdammt gut. Clayface, dasselbe. So verdammt gut."

Wir wissen, dass Luca Guadagninos Sgt. Rock-Film abgesagt wurde, aber das lag eher an Terminkonflikten als an einem schlechten Drehbuch, so dass es wahrscheinlich ist, dass es sich um ein ganz anderes Projekt handelt. Was auch immer Gunn meint, es ist klar, dass er damals nicht ganz glücklich damit war, und mit der Reihe von DCU-Veröffentlichungen, die auf dem Weg sind, ist es vielleicht keine so schlechte Idee, ein paar auf dem Boden des Schneideraums zu lassen.