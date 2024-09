James Gunn verrät das Veröffentlichungsdatum von Creature Commandos

HQ

James Gunn hat den Fans online etwas gegeben, worauf sie sich freuen können, indem er das Veröffentlichungsdatum der Creature Commandos -Zeichentrickserie über sein X-Profil bestätigt hat.

Neben einem weiteren Einblick in den Kunststil und die Charaktere der Serie wurde in dem Beitrag detailliert beschrieben, dass Creature Commandos am 5. Dezember veröffentlicht wird, wobei weitere Details über die Serie auf dem Weg sind.

Creature Commandos ist ein weiteres Projekt in der kreativen Übernahme des DCU durch James Gunn und entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen HBO/MAX und DC Studios.