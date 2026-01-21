James Gunn veröffentlicht Drehbuch zu Superman

HQ

Superman kam erst im Juli letzten Jahres in die Kinos, doch James Gunns offizieller Startschuss für das DCU ist nun bereits in einem völlig anderen Format zu sehen. Der neue Co-Leiter des DCU hat das Drehbuch enthüllt, das er für unseren ersten Auftritt mit David Corenswets Superman geschrieben hat.

Sagt uns das viel über die Zukunft des DCU? Git es uns Einblicke in die Fortsetzung von Man of Tomorrow zu Superman? Nein und nein. Das vollständige 133-seitige Skript zu lesen gibt den Fans jedoch die Möglichkeit zu sehen, wie sich das Endprodukt von dem unterscheidet, was Gunn ursprünglich auf der Seite hatte.

Es ist auch interessant für aufstrebende Drehbuchautoren und Regisseure, die sehen wollen, wie ein Superheldenfilm mit großem Budget wie Superman ohne all die CGI-Action und Spandex zum Leben erweckt wird. Dass Gunn der Autor und Regisseur dieses Projekts ist, bedeutet, dass sein Einfluss wahrscheinlich stärker ist als bei jemandem, der gerade das Drehbuch geschrieben hat, aber es ist trotzdem interessant, die Unterschiede zu beobachten, wenn sie auftauchen.