James Gunn und Zack Snyder streiten sich in der neuesten Folge von Rick and Morty

HQ

James Gunn bringt am Freitag seine eigene Adaption von Superman auf den Markt, die der Comic-Version näher kommt und bunter ist als die von Zack Snyder. Dies hat dazu geführt, dass einige Superhelden-Fans in der Denkweise feststecken, dass man nur die eine oder andere Version mögen kann, was zu hitzigen Diskussionen im Internet führt.

Aber Gunn und Snyder selbst sind gute Freunde und Gunn hat Snyder in einigen Fragen als Berater eingesetzt, und beide sind der Meinung, dass die Fehde unnötig ist, da es perfekt ist, beide Interpretationen von Superman zu mögen. Das hat sie jedoch nicht davon abgehalten, sich in der gestrigen Episode von Rick and Morty (Staffel 8, Folge 7) mit dem Titel "Ricker than Fiction" selbst zu parodieren.





Sie gehen ziemlich hart aufeinander los, wobei Gunn als eine Art Bösewicht dargestellt wird, was er laut Produzent Scott Marder gerne tat. Er erzählt Variety:

"Es war ein guter Sport. Die beiden Jungs haben irgendwie angedeutet, dass dies die Show ist, die sie sich ansehen, wenn sie eine Auszeit haben. Sie waren also begeistert, ein Teil der Welt zu sein, und es gab keinen Widerstand oder Widerstand. Wenn überhaupt, dann lachten sie über alles, was wir auf sie warfen. Es gab wahrscheinlich, ehrlich gesagt, noch mehr Ausgrabungen und albernere Dinge, die wir hätten gebrauchen können. Alles, was sie taten, war, darüber zu lachen."

Die Episode ist jetzt verfügbar, aber Sie können sich unten einen kurzen Videoclip ansehen, in dem Gunn und Snyder sich in Warners Cafeteria treffen.