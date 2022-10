James Gunn und Peter Safran leiten die Unterhaltungsabteilung von DC

HQ

Wir wissen seit einiger Zeit, dass die Führungskräfte von Warner Bros. nach einem "Kevin Feige-Typ" gesucht haben, um die Unterhaltungsbemühungen von DC zu leiten, zumal der ehemalige DC Films-Chef Walter Hamada das Unternehmen kürzlich verlassen hat. Jetzt wissen wir endlich, wer diese Rolle übernehmen wird, und es ist eine ziemliche Überraschung.

Weil James Gunn (Peacemaker, The Suicide Squad) und Peter Safran als das Duo benannt wurden, das die Film-, TV- und Animationsbemühungen von DC in Zukunft überwachen wird, wie The Hollywood Reporter feststellt.

Die beiden werden Co-Vorsitzende und Co-CEOs von DC Studios sein, einer neuen Abteilung, die DC Films ersetzt und mehr Aspekte der Unterhaltungsindustrie umfasst, wobei Gunn einer der ersten Regisseure ist, der eine Top-Führungsposition erhält.

Es wird gesagt, dass Gunn die kreativen Bemühungen leiten wird, während Safran die Geschäfts- und Produktionselemente angehen wird, und dass beide direkt an Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav berichten werden.

Für diejenigen, die sich fragen, ob dies ein Ende von Gunns Regiebemühungen bedeutet, stellt der Bericht fest, dass der Filmemacher während seiner Zeit in der Rolle, die sich mindestens über die nächsten vier Jahre erstrecken wird, gelegentlich Filme schaffen und ihn ausschließlich an die Marke DC binden wird.

Aufgrund der Art der Filmbemühungen von DC wird nicht jedes Projekt unter die Zuständigkeit von Gunn und Safran fallen. Uns wird gesagt, dass Todd Phillips' Joker: Folie à Deux von anderen Personen beaufsichtigt wird, und ein Fragezeichen bleibt auch über Matt Reeves' The Batman-Filmen und dem erweiterten Universum.