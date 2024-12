James Gunn über Superman: "David Corenswet wird alle ausflippen lassen, wie großartig er ist"

HQ

Vor zwei Monaten haben wir euch erzählt, dass DC-Boss James Gunn sehr, sehr glücklich mit seiner Wahl von David Corenswet ist, um Superman im kommenden Film zu spielen. Damals sagte er, dass "David Corenswet die Leute verdammt noch mal umhauen wird" und anscheinend ist die Liebe zu seiner Leistung seitdem irgendwie gewachsen.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärt Gunn, dass Corenswet einer der besten Schauspieler ist, mit denen er je arbeiten durfte, und fügt hinzu, dass es ihm an nichts in seiner Bandbreite mangelt:

"Ehrlich gesagt, aus tiefstem Herzen wird David Corenswet alle damit ausflippen lassen, wie großartig er ist. Er ist einer der besten Schauspieler, mit denen ich je gearbeitet habe, und er kann alles. Der Mann ist unglaublich."

Das klingt natürlich vielversprechend. Während für viele der Superman Film der endgültige Start des neuen vernetzten DC-Universums sein wird, geht es morgen mit der Zeichentrickserie Creature Commandos (kreiert von Dean Lorey, der auch an der gefeierten Harley Quinn-Serie mitgewirkt hat), die mit zwei Episoden Premiere feiert. gefolgt von fünf weiteren pro Woche bis zum 9. Januar.

Superman startet am 11. Juli in den Kinos, und wir warten derzeit auf den ersten Trailer, von dem Gunn im Oktober versprochen hat, dass er in nicht allzu ferner Zukunft veröffentlicht wird.