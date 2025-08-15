James Gunn über Batman: "Er ist ein verdammter Wahnsinniger"

HQ

Wir alle wissen, dass Superman, der neueste Film des neuen DC-Chefs James Gunn, ein hellerer, fröhlicherer und unbeschwerterer Familienfilm ist als die rußschwarze Dunkelheit von Snyders Werken im Besonderen. Ein Großteil der Wärme, sagt Gunn, kommt von der Tatsache, dass er das Studio ein Superman Kostüm entwerfen ließ, das aussieht wie das alte Comicbuch. Mit der knallroten Unterwäsche auf der Außenseite. Gunns Version wäre "kuschelig" und leicht zu mögen. Er wäre einfach das Gegenteil von beängstigend.

"Der Gedanke, den ich immer hatte, war: Superman muss umarmbar sein. Und es gibt etwas an diesem Anzug, das entwaffnend ist", sagte Gunn (via Comicbook.com)

Er fügt dann hinzu, dass er das Gegenteil gedacht hätte, wenn er Batman gemacht hätte, denn diese Figur ist der Ritter der Finsternis.

"Sogar bei Batman, wenn ich Batman machen würde, würde ich mich darauf einlassen. Batman ist ein verdammter Wahnsinniger. Er zieht sich ein gruseliges Fledermauskostüm an und geht raus und versucht, die Leute zu erschrecken."

Wahnsinniger!