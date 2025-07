HQ

Erst gestern haben wir berichtet, dass Superman an den Kinokassen weiterhin außergewöhnlich gut abschneidet und auf dem besten Weg ist, ein bedeutender Erfolg zu werden. In einem Interview mit dem Rolling Stone kommentierte DC Film Boss und Superman Regisseur James Gunn diese Tatsache und sagte, dass sich die Dinge im Ausland immer noch in die richtige Richtung bewegen und dass der Film in Märkten wie Großbritannien ein Erfolg war:

"Wir schneiden im Inland definitiv besser ab als international, aber auch international steigt und hat auf die gleiche Weise wie wir wirklich gute Zahlen an Wochentagen. Offensichtlich ist die Mundpropaganda sowohl hier als auch überall sonst sehr positiv. Das ist das, was wir am meisten tun mussten. Gleichzeitig gibt es bestimmte Länder, in denen es wirklich gut abschneidet. Brasilien und Großbritannien."

Gunn erklärt den Grund für den großen Unterschied zwischen den USA und dem Rest der Welt, indem er sagt, dass Superman nicht überall so ikonisch ist - aber auch indirekt zu implizieren scheint, dass die derzeitige US-Regierung einen Teil der Schuld trägt:

"Superman ist mancherorts keine bekannte Ware. Er ist an manchen Orten kein sehr bekannter Superheld wie Batman. Das wirkt sich auf die Dinge aus. Und es wirkt sich auch auf Dinge aus, dass wir derzeit auf der ganzen Welt ein gewisses Maß an antiamerikanischer Stimmung haben. Das hilft uns nicht wirklich."

Auch wenn es im Rest der Welt ein wachsendes Interesse an Superman zu geben scheint, was hältst du von Gunns Theorien, warum der Film auf nationaler Ebene immer noch am besten abschneidet?