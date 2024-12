James Gunn spricht über die Zukunft von The Flash im DCU

HQ

James Gunn äußerte sich kürzlich über die Möglichkeit eines neuen Flash-Films im neu gestalteten DC-Universum. In einem Beitrag auf seinem offiziellen Threads-Account betonte Gunn sein Engagement für qualitativ hochwertiges Storytelling und bekräftigte, dass kein DCU-Projekt ohne ein vollständig fertiges Drehbuch vorankommen wird. Während sich einige Filme, wie der kommende Clayface, aufgrund der ausgefeilten Drehbücher bereits in der aktiven Entwicklung befinden, merkte Gunn an, dass die Pläne für The Flash derzeit einen Dämpfer bekommen.

Diese vorsichtige Haltung unterstreicht Gunns langfristige Vision für das DCU, das bereits große Veränderungen erfahren hat, darunter die Neubesetzung von Superman und die erwartete Einführung der Fledermausfamilie. Angesichts der gemischten Resonanz und des enttäuschenden Abschneidens des Flash-Films aus dem Jahr 2023 mit Ezra Miller in der Hauptrolle scheint Gunn es nicht eilig zu haben, den Scarlet Speedster wieder in die Kinos zu bringen, und zieht es vor, dem Publikum Zeit zu geben, seine Erwartungen neu zu definieren.

Nichtsdestotrotz könnte sich der Charakter auch in anderen DCU-Projekten bemerkbar machen. Klassische Flash-Bösewichte wie Gorilla Grodd sind bereits in Creature Commandos aufgetaucht, und Anspielungen auf die Welt von Flash könnten in anderen Geschichten auftauchen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Dieser Ansatz hält das Vermächtnis der Figur am Leben und legt gleichzeitig den Grundstein für eine stärkere zukünftige Wiedereinführung.

Glaubst du, dass sich Gunns bewusstes Tempo auszahlen wird, oder sollte The Flash früher auf die große Leinwand zurückkehren?