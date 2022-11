James Gunn scheint ein Lobo-Projekt zu necken

HQ

Letzten Monat wurde endlich bekannt, dass James Gunn (The Suicide Squad, Peacemaker) und Peter Safran (Shazam) die neuen Chefs bei DC Films sind und alle strategischen Entscheidungen treffen und versuchen werden, ein vernetztes Universum aufzubauen.

Wenn Sie Gunn kennen, wissen Sie sicherlich, dass zwei seiner Lieblingshobbys Antihelden und neckende Fans sind. Und es scheint, als hätte er diese beiden Lieblingszeiten kombiniert, als er seinen Account beim neuen, schnell wachsenden Twitter-Herausforderer Mastodon startete. Gunns erster Post war die kurze Nachricht "Glad to be here", gefolgt von einem Bild aus dem Nichts von Lobo.

Lobo ist ein außerirdischer Antiheld / Bösewicht, der einst als Parodie auf Marvel-Antihelden wie Cable, Punisher und Wolverine galt und in den 90er Jahren sehr beliebt war. Er war noch nie in einem Film oder einer Fernsehserie zu sehen (abgesehen von einem kleinen Besuch in der sehr kurzlebigen Krypton-Serie), aber es scheint, als hätte Gunn Pläne, etwas mit ihm zu machen.

Jason Momoa sagte gestern, dass er sein Traum-DC-Projekt zusammen mit Gunn machen wird, sagte aber nichts mehr als das. Während wir uns keinen besseren Lobo als Momoa vorstellen könnten, sollte angemerkt werden, dass Momoa derzeit Aquaman im DC Extended Universe spielt und nächstes Jahr auch als Titelfigur in Aquaman and the Lost Kingdom zurückkehren wird.

Wie interessiert wären Sie an einem Lobo-Film von James Gunn?