James Gunn sagt, dass trotz Schweigephasen keine DCU-Projekte gestrichen wurden

Wie ihr wahrscheinlich wisst, startet das neue DC Universe später in diesem Jahr mit der Zeichentrickserie Creature Commandos, bevor es im Juni mit dem Superman-Film und der zweiten Staffel von Peacemaker richtig losgeht. Dann gibt es noch den kommenden Supergirl-Film und die Lanterns TV-Serie.

Tatsächlich umfasst die erste Welle von DCU-Projekten - genannt Gods and Monsters - auch Filme wie The Authority, The Brave and the Bold, Swamp Thing, einen Film mit Bane und Deathstroke sowie TV-Serien Waller, Paradise Lost und Booster Gold (und mehr). Allerdings haben wir schon seit geraumer Zeit nichts mehr von diesen gehört, was die DC-Fans nervös gemacht hat. Könnte es sein, dass Projekte abgesagt wurden?

Als ein DC-Fan DCU-Boss James Gunn per Threads fragte, ob alles, was wir gehört haben, noch in der Entwicklung ist, antwortete er einfach: "Ja".

Also... Mit anderen Worten, wir können aufhören, uns Sorgen zu machen. Das neue DC Universe ist auf dem Weg, und nur weil es keinen stetigen Strom von Neuigkeiten gibt, bedeutet das nicht, dass Projekte auf Eis gelegt wurden - es bedeutet nur, dass sie in irgendeiner Weise auf dem Weg sind und dass die Projekte die nötige Zeit bekommen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.