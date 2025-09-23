James Gunn sagt, dass „extreme Größe" bei der Besetzung von Wonder Woman nicht wichtig ist

Nachdem es anfangs so aussah, als müssten wir lange auf einen Wonder Woman Film warten, der noch gar nicht dabei war, als die neuen DC-Filmbosse James Gunn und Peter Safran die erste Welle von DC-Projekten vorstellten, scheint es sich bei DC umgestimmt zu haben.

Es ist schon länger bekannt, dass Ana Nogueira das Drehbuch für einen Wonder Woman -Film schreibt, und James Gunn hat begonnen, über das Casting zu sprechen. Bestätigt wurde noch nichts, aber er hat bereits erklärt, dass er denkt, dass Adria Arjona in der Rolle phänomenal wäre. Er hat sich auch dazu geäußert, dass die Figur in den Comics manchmal größer als Superman ist.

In Patty Jenkins' Wonder Woman Filmen wurde der Amazon von Gal Gadot gespielt, der 178 Zentimeter groß ist (immer noch sieben Zentimeter kleiner als Henry Cavill). Aber wenn sie jemanden finden wollen, der größer ist als der aktuelle Superman, David Corenswet, müssen sie genau suchen, denn er ist 193 Zentimeter groß.

Gunn sagt nun in einem Gespräch auf Threads mit einem Fan, dass die Größe der Schauspielerin, die die Rolle von Wonder Woman übernehmen wird, nicht wichtig ist:

"Ich glaube nicht, dass extreme Körpergröße der wichtigste Faktor beim Casting von WW ist. Das ist auch alles, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe nie gesagt, dass ich mich nicht gut fühle, weil sie größer als Superman ist - ich habe nur gesagt, dass das nie das sein würde, was ich bei ihrem Casting für das Wichtigste halte."

Es scheint wahrscheinlich, dass wir im DCU doch keinen kurzen Wonder Woman bekommen werden, aber wir können wahrscheinlich vergessen, dass sie größer als Superman ist. Zumindest ist es kein Faktor, der Gunn selbst besonders wichtig ist.