James Gunn sagt, dass es einfacher ist, Batman zu casten als Superman

HQ

Es gibt nur wenige Themen, die die Fans des DCU mehr beschäftigen als die Frage nach Batman. Während Matt Reeves mit The Batman und seinem Universum seinen eigenen Weg geht, warten die Leute darauf, was James Gunn mit dem Caped Crusader anstellen wird.

Im Podcast "2 Bears, 1 Cave" (nach etwa 51 Minuten) sprach Gunn über die Probleme, die mit Batman verbunden sind. Er begann damit, dass er darüber sprach, wie viele Fans sich so viele verschiedene Dinge wünschen, wie zum Beispiel blaue und graue Farbdesigns oder weiße Augen in der Kutte. "Nichts davon ist mir wichtig... was zählt, ist der Charakter und die Geschichte und ich denke, wir haben jetzt eine wirklich gute Geschichte für das, was mit Batman passiert", erklärte Gunn.

Gunn fügte hinzu, dass Batmans Darsteller viel einfacher zu besetzen ist als der von Superman. "Batman trägt eine Maske. Batman hat kein Batman-Gesicht, wie die Sache mit unseren Supermans ist, dass sie alle Superman Gesicht hatten... Das ist eine spezielle Sache, weil die Leute eine gewisse Vorstellung davon haben, wie Superman aus den Comics aussieht", sagte Gunn.

Batman ist dafür bekannt, dass er jedes Mal, wenn jemand den Umhang und die Kutte anzieht, ein anderes Aussehen hat. Von Battinson über Batfleck bis hin zu Bale hatten wir ähnliche Schauspieler in Bezug auf das Gesicht, aber die Konstruktionen waren bei jedem ziemlich unterschiedlich. Wir warten immer noch darauf, wen Gunn als seinen Batman im DCU einsetzt, aber wir können uns nicht vorstellen, dass wir noch allzu lange warten werden.