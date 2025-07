James Gunn: "Peacemaker 2 ist ein direkter Nachfolger von Superman"

HQ

Das neue DC-Universum, das von James Gunn und Peter Safran erschaffen wurde, scheint mit Superman einen großartigen Start zu haben. Sowohl die Medien- als auch die Kinobesucher zeigen sich zufrieden und die Ticketverkäufe sind hoch.

Aber wir wissen nicht, wann die Fortsetzung kommen wird, und kürzlich konnten wir Ihnen sagen, dass Wonder Woman auf Kosten von Superman 2 beschleunigt zu werden scheint, so dass es wahrscheinlich ein paar Jahre dauern wird. Auf die Fortsetzung werden wir aber nicht so lange warten müssen. Es kommt tatsächlich in ziemlich genau einem Monat an.

Am 21. August feiert Peacemaker: Staffel 2 Premiere, und als Gunn im Happy Sad Confused Podcast auftrat, sagte er:

"Lassen Sie Peacemaker 2 nicht aus. Peacemaker 2 ist ein direkter Nachfolger von Superman. Weißt du, wir haben so viele Charaktere, Rick Flag ist dabei. Hawkgirl, Maxwell Lord, du kennst Guy Gardner, also ist es der direkte Nachfolger von Superman... "

Und das hört sich natürlich aufregend an, aber um die Sache noch besser zu machen, erklärt er abschließend, dass die zweite Staffel von Peacemaker im Gegensatz zu Superman "sehr R-Rated" sein wird. Und genau so wollen wir es, oder?