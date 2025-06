James Gunn neckt Robert Pattinson als Batman des DCU

Während es viel Aufregung für James Gunns DCU gibt, hat das neue Universum, das hereinkommt, auch für einige Verwirrung gesorgt. Einige von Gunns Charakteren, wie Peacemaker, werden im Kanon bleiben, während andere komplett neu aufgelegt werden. Dann ist da noch die Frage nach Batman.

Ursprünglich sah es so aus, als würden wir eine weitere Batman-Besetzung für DCU-Projekte sehen, während Robert Pattinson auch The Batman in Matt Reeves' Trilogie spielen würde. Im Gespräch mit EW scheint James Gunn anzudeuten, dass - zumindest im Moment - der einzige Batman, den das DCU hat, Robert Pattinson ist.

"Nein... Nun, wir haben Robert Pattinson gecastet, also ist er immer noch da", sagte Gunn auf die Frage, ob er Batman für das DCU besetzen würde. "Aber er ist immer noch wichtig. Was Matt tut, ist immer noch sehr wichtig, trotz aller gegenteiligen Geschichten. Wir sollen das Drehbuch in Kürze sehen und ich kann es kaum erwarten."

Gunn sagte auch, dass er diesen Monat das Skript von The Batman: Part II sehen würde, wenn alles nach Plan läuft. Er merkte zwar an, dass Reeves' Welt in den Elseworlds des DCU spielt, ohne dass ein weiterer Batman besetzt wird, aber vielleicht könnten wir Pattinsons Batman schon bald an der Seite der anderen Mitglieder des DCU kämpfen sehen.