James Gunn möchte, dass du aufhörst, den DCU-Gerüchten zu glauben, die du online liest

Glauben Sie nicht alles, was Sie im Internet finden. Das ist sozusagen die goldene Regel des Webs. Dennoch scheint es, als ob viele Menschen diese Regel vergessen haben. James Gunn sah sich gezwungen, darauf hinzuweisen, dass in den sozialen Medien oft blindlings zufälligen Meinungen Glauben geschenkt wird.

Im Gespräch mit einem Fan, der ihn fragte, ob das Batman-Universum abgesetzt wurde, antwortete Gunn in Threads: "Warum würdest du überhaupt einen Rando in den sozialen Netzwerken glauben? Natürlich nicht. Wenn es storniert würde, würde es storniert werden. Wer hat schon Zeit für Scharaden?"

Gunn fuhr dann fort, Reeves' Arbeit zu loben: "Ich bin seit Jahren einer von Matts größten Cheerleadern", schrieb er. "Seit den Filmen von Cloverfield und den Affen. Wir warten gespannt auf sein Drehbuch."

Matt Reeves wird die Welt von The Batman mit The Batman Part II fortsetzen, und obwohl es noch ein guter Zeitpunkt ist, bis der Film in die Kinos kommt, haben wir dieses Jahr The Penguin, der im selben Universum spielt. Selbst wenn wir im Moment keinen weiteren Film haben, haben wir ein Projekt, das uns sagt, dass diese Welt nicht fallen gelassen wurde.