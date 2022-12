James Gunn möchte, dass Ben Affleck einen Film im DC Extended Universe dreht

HQ

Der Co-CEO der DC Studios, James Gunn, ließ heute einige Bomben auf Twitter platzen, als er enthüllte, dass er und Peter Safrann ihre Vision der nächsten Inkarnation des DC Extended Universe fertiggestellt hatten.

Unter anderem erfuhren wir, dass Henry Cavill doch nicht in die Rolle des Superman zurückkehren wird . Aber während Cavill auf dem Weg nach draußen zu sein scheint, zumindest was Superman angeht, könnte ein anderer prominenter Schauspieler in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.

Auf die Frage, ob Ben Affleck, der Batman in den DC-Filmen unter der Regie von Rob Sneider spielt, den kommenden Superman-Film inszenieren würde, twitterte Gunn Folgendes:

"Wir haben uns gestern mit Ben getroffen, weil er Regie führen will und wir wollen, dass er Regie führt; wir müssen nur das richtige Projekt finden."

Obwohl es nicht unbedingt der kommende Superman-Film von Gunn sein muss, scheint es, dass Ben Affleck in nicht allzu ferner Zukunft die Chance bekommen wird, einen Superheldenfilm zu inszenieren.

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler hat Affleck eine Handvoll erfolgreicher Filme wie Gone Baby Gone, The Town und Argo gedreht. Da er oft auch die Hauptfiguren in den Filmen spielt, bei denen er Regie führt, wird es sehr interessant sein zu sehen, wo er in die neue Vision für das DC Extended Universe passt.