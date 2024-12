James Gunn lobt Downeys Rückkehr zu Marvel als Doctor Doom: "Ein kluger Schachzug"

HQ

"Ein kluger Schachzug". So äußert sich James Gunn, der derzeitige Chef von DC, über die Tatsache, dass Marvel sich dafür entschieden hat, Robert Downey Jr. in der Rolle des Doctor Doom zu besetzen. In einem Interview im Podcast Happy Sad Confused bezeichnete Gunn diese Entscheidung als klug und fügte hinzu: "Ich war begeistert davon. Und ich liebe auch Robert, also finde ich es cool. Ich denke, es ist eine großartige Idee, und ich denke, es gibt niemanden, der besser ist als er."

Für Downey selbst wird die Rolle des Doctor Doom natürlich eine deutliche Veränderung gegenüber der Vergangenheit sein. Aber es ist auch ein klares Statement von Marvel und Disney selbst, ein klarer Weg, sich von den bisherigen Plänen und Jonathan Majors zu distanzieren. Die große Frage bleibt jedoch, ob es in seiner neuen Rolle genügend Trennung zwischen Downey und seiner ikonischen Darstellung von Iron Man geben wird.

Was hältst du davon, dass Downey Doctor Doom spielt?