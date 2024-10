James Gunn: Lanterns wird "etwas sein, was noch nie jemand zuvor gesehen hat"

HQ

DC-Chef James Gunn war während der New York Comic Con vor Ort und hatte eine Podiumsdiskussion, bei der er darüber informierte, was mit der DCU passiert, aber auch Fragen beantwortete. Wir haben bereits über sein Vertrauen in den neuen Superman berichtet und darüber, dass bereits mehr als die Hälfte von Peacemaker: Staffel 2 gedreht wurde, aber die Diskussion berührte auch die kommende TV-Serie Lanterns .

Wie wir bereits berichtet haben, wurde die Serie als von True Detective inspiriert beschrieben, in der zwei Lanterns, der Newcomer John Stewart und die Lantern-Legende Hal Jordan, einen mysteriösen Mord irgendwo im sogenannten amerikanischen Kernland (Mittlerer Westen) aufklären müssen. Wenn du denkst, dass das unerwartet bodenständig und ein unkonventionelles Problem für intergalaktische Cops klingt - du bist nicht allein. Gunn hat das selbst erkannt und gesagt:

"Es ist eine sehr geerdete und reale Serie - was für eine Green Lantern-Serie seltsam zu sagen ist. Aber es wird etwas sein, was noch nie jemand zuvor gesehen hat."

Wir wussten bereits, dass Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street, Manchester by the Sea, Zero Dark Thirty) Hal Jordan spielen wird, und kürzlich konnten wir auch sagen, dass Aaron Pierre (Brother, Rebel Ridge) bereit für die Rolle des John Stewart ist. Gunn hat gesehen, wie die beiden gegeneinander gespielt haben und sagte:

"Es war eine Art wundersamer Moment. Ich liebe einfach alles, was sie zusammen sagen."

Anscheinend sind auch die Dreharbeiten nicht mehr weit entfernt, und laut Gunn ist die Crew bereit:

"Chris Mundy, Damon Lindelof und Tom King haben es mit Lanterns zu tun. Wir bereiten uns darauf vor, das zu drehen, und es war unglaublich."

Eine Serie wie Lanterns wird eine Menge Postproduktion benötigen, und es ist unwahrscheinlich, dass sie 2025 Premiere haben wird, aber im Jahr 2026 werden wir wahrscheinlich sehen, was dieses "dunkle, erdbasierte Mysterium" zu bieten hat.

Bildnachweis: Tyler Kirkham // DC Comics

