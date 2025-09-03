James Gunn kündigt Man of Tomorrow, Superman-Fortsetzung für 2027 an

Superman war einer der Hits des Sommers. Obwohl der Film kein großer Kassenerfolg war, wurde er von Kritikern und Publikum gleichermaßen geliebt und hat frischen Wind in das DC Comics-Filmuniversum und die Comicverfilmungen im Allgemeinen gebracht. Der Nachfolger, sozusagen Supergirl, erscheint nächstes Jahr, aber jetzt wissen wir, dass 2027 eine richtige Superman-Fortsetzung folgen wird: Man of Tomorrow.

James Gunn, Regisseur von Superman und kreativer Kopf des neuen DC Cinematic Universe, hat dies mit einer speziellen Illustration von Jim Lee angekündigt, die Superman (und insbesondere David Corenswets Version) sowie Nicolas Hoults Lex Luthor mit einem kryptonischen Kriegsanzug zeigt und einen Nahkampf zwischen den beiden Charakteren andeutet.

Der Titel des Films scheint "Man of Tomorrow" zu sein, obwohl wir sehen werden, ob er endgültig ist (Superman war früher als Superman Legacy bekannt). Die gute, gute Nachricht ist, dass das Veröffentlichungsdatum des Films sehr nah ist: der 9. Juli 2027, nur zwei Jahre nach dem ersten und ein Jahr nach Superman.