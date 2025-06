James Gunn konsultierte Zack Snyder, um über die Unterwäsche von Superman zu sprechen

HQ

Vor dem neuen Superman Film waren viele Leute sehr neugierig auf das neue Kostüm, das der Held tragen würde. Schon früh bekamen wir einen kleinen Blick auf das Logo, gefolgt von dem Anzug auf Fotos und dann auf dem Video. Wenn man der Version von Regisseur James Gunn Glauben schenken darf, dann scheint es, dass er nah an der Comic-Vorlage bleiben wollte, aber der Weg dorthin war nicht ganz geradlinig.

In einem Fandango-Interview (danke ComicBook.com) erklärte Gunn, was er vermeiden wollte und was er mit dem neuen Anzug erreichen möchte:

"Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich nicht wollte, dass [der Anzug] zu sehr wie ein nasses T-Shirt aussieht. Ich wollte keine Muskeln in den Anzug einbauen. Ich wollte eine Welt erschaffen, in der Metamenschen tatsächlich existieren, aber auch, dass sie diese [Anzüge] aus verschiedenen Gründen tragen und dass es in gewisser Weise eine Uniform ist."

Die letzte Verfilmung von Superman wurde berühmt von Henry Cavill gespielt, der einen Anzug ohne Unterwäsche trug. Gunn fuhr fort, dass er mit dem Schöpfer des vorherigen DCU, Zack Snyder, gesprochen hat, um über die Unterwäsche von Superman zu sprechen:

"Eine der größten Fragen war: 'Würden wir Koffer haben oder würden wir keine Koffer haben?' Ich sprach mit Zack Snyder, der sagte: 'Ich habe eine Milliarde verschiedene Versionen mit den Trunks ausprobiert, und am Ende des Tages habe ich es versucht, aber ich konnte es einfach nicht schaffen.' Und ich fühlte mich genauso."

Was denkst du, gefällt dir der neue Anzug Superman, oder sollte er den Slip weglassen?