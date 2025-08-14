James Gunn kommentiert die Frage, ob Margot Robbie die Harley Quinn des DCU spielen wird

James Gunn hat sich dazu geäußert, ob wir die Schauspielerin Margot Robbie in seiner Version des DCU wieder in ihrer Rolle als Harley Quinn sehen werden. Seit Suicide Squad im Jahr 2016 hat Robbie den psychotischen Kumpel des Jokers in mehreren Projekten gespielt und ist nach wie vor ein Favorit der Fans für ihre Rolle als Harley.

Gunn blieb jedoch etwas zurückhaltend, als er mit Entertainment Weekly über Robbies Rückkehr sprach. "Das wird sich später herausstellen", sagte er. Gunn verriet aber auch, dass er irgendwann ein weiteres Suicide Squad-Mitglied in Bloodsport zurückbringen möchte. "Ich bin definitiv immer auf der Suche nach einem Ort, an dem ich Bloodsport platzieren und das herausfinden kann. Also werden wir sehen, was passiert."

Robbie hat mit Gunn an The Suicide Squad aus dem Jahr 2021 gearbeitet, und der Co-Chef des DCU scheint es zu mögen, Schauspieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, für zukünftige Projekte zu behalten, aber wenn man bedenkt, dass Robbie derzeit eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood ist, wären wir nicht überrascht, wenn die Planung bedeutet, dass eine neue Harley auf dem Plan steht.

Lady Gaga spielte eine Version der Figur in der Joker-Fortsetzung im letzten Jahr, aber angesichts der glanzlosen Leistung dieses Films an den Kinokassen und seiner deutlichen Abgrenzung zu allen anderen DC-Projekten bezweifeln wir, dass sie zurückkehren wird.