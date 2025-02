James Gunn ist in Gesprächen mit Netherrealm und Rocksteady über kommende DCU-Titel

HQ

Eines der Dinge, die James Gunn und Peter Safran schon früh über ihr neues DC-Universum klargestellt haben, ist, dass kommende Spiele in der Lage sein sollten, daneben zu stehen und daher als Kanon betrachtet zu werden. Der einzige Titel, von dem wir wissen, dass er in Arbeit ist, ist die scheinbar problematische Wonder Woman, die jedoch begonnen wurde, bevor das DCU überhaupt konzipiert wurde.

Seitdem haben wir nichts mehr gehört, heißt das, dass die Pläne verworfen wurden? Nein, anscheinend nicht, denn während einer kürzlichen Veranstaltung (via ComicBook.com) sagte Safran, dass es eine Zusammenarbeit mit den Spieleentwicklern gibt und dass Dialoge begonnen haben:

"Wir arbeiten unglaublich eng mit JB Perrette zusammen, der diese Abteilung leitet. Es ist wirklich das erste Mal, dass es bei Warner Bros. so ist. James und ich sitzen mit den Jungs zusammen, die die Studios unter JB leiten, egal ob es NetherRealm oder Rocksteady ist. Wir setzen uns mit ihnen zusammen und sprechen über Charaktere und Geschichten, die uns interessieren und an denen sie interessiert sind."

Gunn hatte auch ein wenig zu diesem Thema zu sagen und fügte hinzu, wie die Zusammenarbeit zu größeren Projekten und mehr Beteiligung führen kann:

"Wir sehen Entwürfe für die Projekte in ihren allerersten Phasen. Wir sprechen darüber, wir sprechen darüber, wie die Geschichte aussehen könnte, und wir sagen: 'Nun, vielleicht wollt ihr diesen Weg gehen, weil wir planen, vielleicht etwas mit dieser Figur zu machen.' "

Es sind also DCU-Spiele auf dem Weg, aber auf welchen Charakteren sie basieren, darüber können wir an dieser Stelle nur spekulieren. Es wird jedoch gemunkelt, dass Rocksteady endlich wieder mit Batman zusammenarbeiten wird, was man sich vorstellen könnte, an den kommenden Batman-Film im DCU anzuknüpfen. Safran schließt mit der Aussage, dass das nächste Projekt noch einige Jahre entfernt ist:

"Ja, es ist ein paar Jahre her, aber wir waren ziemlich aktiv an einigen Dingen beteiligt, die anstehen. Das ist wirklich interessant."

Welche DC-Helden sollten deiner Meinung nach zuerst ihre eigenen Spiele bekommen?