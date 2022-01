James Gunn: In Guardians of the Galaxy 3 werden Fans dieses Guardians-Teams zum letzten Mal sehen

HQ

Der Regisseur James Gunn sagte im Deadline-Podcast, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 das letzte Abenteuer sein wird, das die ikonische Crew der intergalaktischen Superhelden in dieser Konstellation zusammen auf der großen Leinwand erleben werden: "Das ist das Ende für uns. Es wird das letzte Mal sein, dass die Zuschauer dieses Guardians-Team sehen werden. Das ist der [aktuelle Stand]."

Gunn erklärte wenig später, dass er den Charakteren und der Geschichte ein Ende bescheren möchte, das sie alle verdienen. Der Filmemacher gibt zu, dass dieser Teil seiner Arbeit viel Fingerspitzengefühl voraussetzt und "immer etwas unheimlich" ist, doch er gibt eigenen Aussagen zufolge sein Bestes. Ob Vol. 3 tatsächlich das Ende der Guardians of the Galaxy sein wird, werden wir erst in der Zukunft mit Sicherheit wissen. Im Mai 2023 wird der Film nach aktuellem Plan in den Kinos erwartet.