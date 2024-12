James Gunn hatte Pläne für mehrere Guardians of the Galaxy Spin-offs, bevor er Marvel verließ

HQ

Während seiner Zeit in den Marvel Studios arbeitete James Gunn nicht nur an den drei Guardians of the Galaxy Filmen, sondern dachte auch über mehrere Spin-off-Projekte nach, die nie verwirklicht wurden. In einem Interview mit dem Happy Sad Confused-Podcast enthüllte Gunn Pläne für eine Ravagers-Serie, ein Rocket and Groot-Projekt und Legendary Star-Lord.

Er erklärte, dass sich die Idee zu Rocket und Groot schließlich zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 entwickelte, wo er ein starkes Bedürfnis verspürte, Rockets Geschichte zu erzählen. Gunn drückte auch seine Unterstützung für zukünftige Guardians-Projekte auch ohne seine Beteiligung aus und erwähnte, dass Chris Pratt, der Star-Lord spielt, seinen Rat gesucht hatte.

Gunn versicherte Pratt und den anderen Darstellern, dass sie seinen Segen hätten, ihre Rollen fortzusetzen, und betonte, dass er sich darauf freue, neue Geschichten mit diesen Charakteren zu sehen, auch wenn er nicht persönlich involviert sei.

