James Gunn hat Henry Cavill nie gefeuert und er wird auch keinen Film über einen jungen Superman drehen

James Gunn ist derzeit in seinen neuen Superman: Legacy Film investiert und er kündigte früh an, dass Henry Cavill seine Rolle als geliebter Superheld nicht wiederholen wird. Das hat natürlich viele Fans verärgert.

Stattdessen wurde David Corenswet für die Rolle gecastet und die Fans haben sich etwas beruhigt, da er wie ein jüngerer Henry Cavill aussieht und jetzt mehr über die Pläne des Regisseurs für den neuen Star erfahren wollen. Diese Woche wurde er gefragt, ob sein neuer Film in der Vergangenheit spielen wird, also vor Blue Beetle. Er antwortete, dass er überhaupt keine Pläne habe, einen Film über einen jungen Superman zu machen, er mache einen Film über Superman. Periode.

Zuvor hat Gunn auf Threads die folgende Aussage über den Film gemacht: "In der Anfangsphase wird sich unsere Geschichte auf einen früheren Teil von Supermans Leben konzentrieren, sodass die Figur nicht von Henry Cavill gespielt wird."

Das ist also der Grund, warum er Cavill ersetzen musste. Nun, wie gesagt, die Wahl von David ist ziemlich gut gelandet, aber damit ist der Sturm keineswegs vorbei, aber es kommt immer noch regelmäßig vor, dass Fans über einen fehlenden Cavill wüten und die Hoffnung auf Zack Snyders Rückkehr immer noch nicht aufgegeben haben. Ein Fan sagt:

"Warum dann nicht Henry einstellen, denn er ist derjenige, den jeder will, und er ist so ziemlich der moderne Superman, wie Christopher Reeves vor Jahren war. Wir wollen ihn und sonst niemanden, und er sieht aus wie in seinen 30ern, es ist eine Win-Win-Situation und du wirst Geld verdienen, wenn du ihn zurückbringst. Bringen Sie Zack Snyder zurück, um unter Ihnen oder mit Ihnen zu arbeiten, um die Justice League zu beenden, die wir wollen und verdienen, mit der Besetzung, die wir wollen. Es ist Geld, das darauf wartet, verdient zu werden."

Darauf hat Jakobus folgende Antwort gegeben:

"Wir haben Henry nicht gefeuert. Henry wurde nie gecastet. Er hatte einen Cameo-Auftritt, und das war das Ende seiner Geschichte. Viele Leute haben Vermutungen angestellt, die nicht wahr waren, aber für mich geht es darum, wen ich als Superman besetzen möchte und wen die Filmemacher besetzen wollen."

Superman: Legacy ist Teil des DC Studios' Gods and Monsters Kapitels. Die Produktion soll Anfang 2024 beginnen, der Kinostart ist für den 11. Juli 2025 geplant.