James Gunn hat es anscheinend auf sechs Schauspieler eingegrenzt, um Superman und Lois Lane in Superman: Legacy zu spielen

Aus irgendeinem seltsamen Grund scheint DC ein Sieb zu sein, wenn es um den kommenden Superman: Legacy-Film geht. Jede Woche scheint es neue Informationen zu geben, und die neueste dieser Reihe stammt von The Hollywood Reporter, der jetzt einen Artikel über sechs Schauspieler veröffentlicht hat, die auf der Shortlist stehen könnten, um Superman und Lois Lane zu porträtieren.

Der Artikel stellt fest, dass James Gunn Screen-Tests für die Rollen auf dem Warner-Grundstück in Burbank, Kalifornien, abgehalten hat und dass sich diese Tests um sechs Schauspieler drehten (drei für Supes und drei für Lois).

In Bezug auf die Frage, wer getestet wird, wird erwähnt, dass Nicholas Hoult neben Rachel Brosnahan, Tom Brittney mit Phoebe Dynevor und schließlich David Corenswet und Emma Mackey getestet wurde.

Der Artikel stellt fest, dass nach diesen Tests alle drei Superman-Schauspieler für eine zweite Testrunde (in Kostümen) zurückgebracht wurden, diesmal alle zusammen mit Emma Mackey als Lois, was darauf hindeutet, dass die Death on the Nile, Sex Education und Barbie Schauspielerin könnte die Spitzenkandidatin für die Rolle der Lois Lane sein.

Es gibt noch kein Wort darüber, wer tatsächlich für die Rollen von Superman und Lane ausgewählt wird, aber es wird erwähnt, dass morgen, am 28. Juni, ein Ausschnitt der Bildschirmtests den Warner-Führungskräften vorgelegt wird, was bedeutet, dass es bis Ende der Woche eine endgültige Entscheidung über die Rollen geben könnte.

Da Superman: Legacy im Sommer 2025 in die Kinos kommen soll, können wir davon ausgehen, dass wir mehr und mehr über diesen Film hören werden, wenn er sich auf die Produktion im nächsten Jahr vorbereitet.