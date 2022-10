James Gunn hat ein geheimes DC-Filmprojekt

HQ

James Gunn arbeitet immer noch an Guardians of the Galaxy Vol. 3, das im Mai 2023 Premiere feiert. Aber er hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er danach noch viel mehr mit DC zusammenarbeiten wird, sowohl eine zweite Staffel von Peacemaker als auch eine weitere TV-Serie. Jetzt stellt sich heraus, dass es mehr als das sein könnte.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat Gunn den DC-Bossen sowohl eine Filmidee als auch "möglicherweise mehr" vorgestellt. Es passieren gerade viele Dinge in DC, und es könnte irgendwie mit einigen der Nebenfiguren von Black Adam zusammenhängen, da Gunn es liebt, Geschichten über etwas fehlerhafte Superhelden zu erzählen, die nicht so viel Rampenlicht hatten. Eine andere vernünftige Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem letztjährigen The Suicide Squad zusammenhängt, das Gunn sowohl geschrieben als auch inszeniert hat.

In der Wunschabteilung könnte es auch etwas mit Superman (gespielt von Henry Cavill) zu tun haben, der scheinbar wieder einmal für einen neuen Film in Betracht gezogen wird.