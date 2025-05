James Gunn hat ein "ermutigendes" Update zu Wonder Woman im DCU

HQ

Während der Fokus im Moment auf Superman liegt und bald auf Peacemaker und Supergirl für James Gunns DCU liegen wird, werden natürlich viele andere Helden bald ihr Debüt in diesem aufgefrischten Universum geben. Da alles miteinander verbunden ist, freuen sich die Fans auf die Einführung großer Namen wie Aquaman, The Flash und Wonder Woman.

James Gunn hat anscheinend eine "ermutigende" Neuigkeit zu verkünden, wie er auf Threads schrieb, kann sie aber im Moment noch nicht ganz verraten. Das ist alles, was er kürzlich zu diesem Thema zu sagen hatte, als er auf eine Fanfrage unter dem neuen Trailer zu Superman antwortete.

Wie bereits erwähnt, ist es wahrscheinlich so, dass Gunn keine Neuigkeiten über einen anderen großen Namen in DC preisgeben möchte, da der Fokus im Moment darauf liegt, Superman an die Öffentlichkeit zu bringen. Sobald wir unseren großen Startschuss für dieses neue DCU haben, werden wir wahrscheinlich mehr und mehr über die anderen kommenden Filme und Charaktere darin hören.