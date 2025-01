James Gunn hat den ersten Spatenstich für sein nächstes DC Universe-Projekt gemacht

HQ

Die Arbeiten am ersten Kapitel der DC Universe unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran sind in vollem Gange, denn nach dem Abschluss von Creature Commandos wird in diesem Sommer Superman und Peacemaker: Staffel 2 erscheinen. Danach können wir im Jahr 2026 Supergirl: Woman of Tomorrow erwarten, einen Clayface-Film von Mike Flanagan, eine Lanterns-TV-Serie im Jahr 2026, eine Waller-Show, mehr von Xolo Maridueñas Blue Beetle, eine Booster Gold-Serie, eine Paradise Lost -Serie und eine Batman: Brave and the Bold, The Authority und einen Swamp Thing-Film. Während viele der ersteren Projekte in dieser Liste Regisseure und Schöpfer haben, bleiben viele der letzteren unbeansprucht, aber es sieht so aus, als ob Chef Gunn mindestens eines von ihnen leiten wird.

Dies wurde in einem Threads -Kommentar von Gunn bestätigt, in dem er anmerkt, dass er derzeit seine Zeit damit verbringt, die Postproduktion von Superman und Peacemaker abzuschließen, während er gleichzeitig ein neues DC Studios -Projekt schreibt. Das genaue Projekt, um das es geht, bleibt unklar, aber wenn man bedenkt, dass Gunn sich oft durch Ensemble-Filme wie Guardians of the Galaxy und The Suicide Squad hervorgetan hat, glauben viele, dass es The Authority sein könnte, bei dem Gunn erzählerisches Terrain betritt.

Für diejenigen, die nicht wissen, wer The Authority sind, ist dies eine Sammlung von Superhelden, die im Gegensatz zu den Justice League, die mit Moral arbeiten, ihre Arbeit mit allen notwendigen Mitteln erledigen. Im Wesentlichen existieren sie auf der Moralskala irgendwo zwischen den Gerechten Justice League und den kriminellen Crews der Suicide Squad und Creature Commandos.

Sie wird oft als "Anti-Justice League" bezeichnet.

Gleichzeitig ist der Batman: Brave and the Bold Film ein gewaltiger Film für DC, da er ihre vielen Batman vorstellen wird (da Robert Pattinson derzeit als Elseworlds Batman existiert, wenn auch vielleicht nicht für immer...), also wird Gunn vielleicht auch versuchen, diesen auf seine Schultern zu nehmen, wie er es mit Superman getan hat.

In Bezug auf das, was Gunn genau gesagt hat, erklärte er: "Den Großteil meiner Zeit beschäftige ich mit der Postproduktion von Superman und Peacemaker, aber ich verbringe auch viel Zeit damit, mein nächstes DC Studios-Projekt vorzuschreiben, Tageszeitungen zu beobachten und Ideen für die anderen Projekte anzubieten. Es ist viel weniger überwältigend als zu der Zeit, als ich Regie geführt habe."

Welches DC Universe Projekt hoffen Sie, dass Gunn als nächstes leiten wird?