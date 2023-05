James Gunn glaubt, dass es in Zukunft weitere Guardians of the Galaxy-Filme geben wird

HQ

Die Guardians of the Galaxy-Saga ist vorbei, zumindest in ihrer jetzigen Form, und da James Gunn zugunsten von Warner und DC geht, ist die Zukunft für Star-Lord & Co. ungewiss. Aber Gunn selbst ist positiv gestimmt und teilt in einem Interview mit Esquire Middle East seine Gedanken darüber, was als nächstes für die Guardians kommt. Obwohl Gunn nicht glaubt, dass es ein "Vol. 4" geben wird, erwähnt er, dass die Guardians of the Galaxy zurückkehren könnten, aber mit anderen Charakteren.

"Ich glaube nicht, dass es jemals ein 'Guardians of the Galaxy Vol. 4' geben wird. Es gibt viele Gründe, warum diese Gruppe nicht zurückkehren wird. Es könnte mehr 'Guardians'-Filme geben, aber das wird nicht mit dieser Gruppe sein."

Gunn fuhr fort zu sagen, dass er auf jeden Fall gerne mehr Guardians-Filme sehen würde.

"Ich denke, solange sich jemand darauf einlässt und nicht nur versucht, diesen Stil zu kopieren, denke ich, dass es wirklich erstaunlich sein kann. Und es gibt so viele Regisseure, dass ich das gerne machen würde. Und ich würde es gerne sehen."

Wir wissen bereits, dass Chris Pratt offen für eine Rückkehr als Star-Lord ist, aber wenn es um Gamora und Drax geht, scheint das Rennen vorbei zu sein. Weder Dave Bautista noch Zoe Saldana sind besonders daran interessiert, zurückzukehren, und beide haben deutlich gemacht, dass sie mit Marvel fertig sind.

Was glaubst du, wie ein vierter Guardians of the Galaxy-Film aussehen würde?