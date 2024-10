James Gunn gibt einen Hinweis auf das, was in Peacemaker: Staffel 2 kommen wird Die zweite Staffel befindet sich derzeit in den Dreharbeiten.

HQ Es ist gerade eine arbeitsreiche Zeit für DC-Chef James Gunn. Er befindet sich nicht nur in der Postproduktion von Superman, der nächsten Sommer Premiere feiert, sondern ist auch an mehreren anderen DC-Projekten beteiligt, darunter das Casting der kommenden Lanterns, die Produktion von Supergirl sowie das Drehbuch und die Regie von Peacemaker: Staffel 2. Letzterer wird derzeit gedreht, und über Instagram enthüllte Gunn am Mittwoch ein Bild einer Figur, die auftauchen wird. Oder zumindest seinen Rücken. Er kommentierte das Bild mit den Worten: "Wer könnte das sein?" Das Bild scheint einen amerikanischen Ureinwohner zu zeigen, und die beiden häufigsten Vermutungen in den Kommentaren sind Apache Chief (der 1977 debütierte) und Snowflame (der 1988 debütierte). Ersteres basiert vielleicht eher auf dem Aussehen, während letzteres ein bekannter Feind von Peacemaker in den Comics ist - aber es könnte natürlich auch jemand ganz anderes sein. Unabhängig davon sind wir gespannt auf Lebenszeichen aus Peacemaker: Staffel 2, die an einem noch zu bestimmenden Datum im Jahr 2025 Premiere feiern soll. Hast du irgendwelche Theorien darüber, wer es sein könnte, der am Lagerfeuer sitzt?