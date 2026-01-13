James Gunn gibt ein Update zur zweiten Staffel von Creature Commandos

HQ

Während viele Superman als Beginn des DC Universe betrachten, war das erste Projekt, das in dieser neu aufgelegten Filmwelt erschien, tatsächlich die Zeichentrickserie Creature Commandos. Es debütierte mit starken Reaktionen von Fans und Kritikern, und kurz darauf wurde bestätigt, dass es eine zweite Episodenrunde bekommt. Aber bisher fehlt uns viel Information bezüglich einer zweiten Staffel, etwas, das DC Studios Co-Boss James Gunn zu beheben versucht.

An Threads hat der Filmemacher bestätigt, dass Creature Commandos: Staffel 2 in aktiver Produktion ist und Animationsarbeiten laufen. Es gibt keinen Zeitrahmen, wie lange das dauern könnte oder auch wann die Premiere stattfinden könnte, aber Gunn hat ein winziges bisschen Informationen zur Handlung und zum Zeitpunkt der nächsten Episoden geteilt.

Auf die Frage, ob Staffel 2 vor oder nach den Ereignissen von Peacemaker: Staffel 2 stattfinden wird, äußert Gunn, dass sie "nach" stattfindet, was bedeutet, dass wir sehen könnten, wie die bösartigen Figuren der Bedrohung durch Salvation ausgesetzt sind und in einem feindlichen und fremden Reich gefangen sind, ohne Hoffnung auf Flucht, wie Peacemaker...

