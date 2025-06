James Gunn erwartet, sehr bald das Skript The Batman - Part II zu sehen

HQ

Obwohl es auf mehr als zwei Jahre verschoben wurde, hat The Batman - Part II immer noch viele Leute, die auf seine eventuelle Ankunft gespannt sind. Die Fortsetzung von Matt Reeves' The Batman aus dem Jahr 2022 scheint für James Gunn, den derzeitigen Co-Leiter der DC Studios, von besonderem Interesse zu sein.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly vor der Premiere von Superman im nächsten Monat sprach Gunn kurz über The Batman - Part II. "Was Matt tut, ist immer noch sehr wichtig, trotz aller gegenteiligen Geschichten", sagte er. "Wir sollen das Drehbuch in Kürze sehen, und ich kann es kaum erwarten."

Es scheint also, dass es vielleicht ursprünglich der Plan war, dass Matt Reeves' Gotham das DCU meiden würde, und dass es irgendwann einige Anknüpfungspunkte geben könnte. Es macht schließlich ein bisschen mehr Sinn, als zwei Batmen um sich herum zu haben. Natürlich ist das nur Spekulation, und selbst wenn es wahr wäre, ist es unwahrscheinlich, dass wir einen Teaser für einen Batman-Cameo-Auftritt in einem zukünftigen DCU-Film bekommen würden, da James Gunn verriet, dass er Post-Credits-Szenen wie im MCU nur machen wird, wenn sie Sinn machen.

"Das Wichtigste sind die konkreten Geschichten." Sagte Gunn. "Es gibt auch eine viel größere Geschichte, die wir erzählen und deren Erzählung etwas länger dauern wird."

The Batman - Part II wird am 1. Oktober 2027 veröffentlicht.