James Gunn erklärt die blitzschnelle digitale Veröffentlichung von Superman

Superman fliegt in Rekordgeschwindigkeit in die Wohnzimmer der Menschen – etwas mehr als einen Monat nach seiner Kinopremiere ist der Film nun in den USA digital erhältlich. Die Entscheidung, den Film so schnell verfügbar zu machen, scheint bei den Fans gut angekommen zu sein, auch wenn die schnelle Umstellung auf digitale Medien die Einnahmen an den Kinokassen etwas schmälern könnte. Aber für James Gunn war es ein einfacher und logischer Schritt.

In einem Interview mit Screen Rant erklärte er, dass es darum ging, die Veröffentlichung von Superman so zu timen, dass sie mit der neuen Staffel von Peacemaker übereinstimmt - da die beiden miteinander verbunden sind.

"Nun, es ist sehr kompliziert, aber die Wahrheit ist, dass es wegen Peacemaker ist. Ursprünglich dachte ich, dass Peacemaker nächsten Monat erscheinen würde. Es gab viele Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, so dass Peacemaker jetzt herauskommt. Am Ende des Tages wollte ich, dass jeder Superman sehen kann, der es wollte, auch die Leute, die vor Peacemaker nicht ins Kino gehen konnten. Und das ist wirklich der Grund dafür."

Die neue Saison von Peacemaker erscheint am 21. August. Wann genau Superman außerhalb der USA digital veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt, daher ist die einzige Möglichkeit, den hochfliegenden Helden im Ausland zu sehen, wie er Bösewichte im Ausland besiegt, auf der großen Leinwand.