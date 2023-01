James Gunn entlarvt Wonder Woman DCU-Gerücht

HQ

James Gunns und Peter Safrans neues DC-Kinouniversum wird einige große Veränderungen mit sich bringen, und wir haben bereits einige davon mit der Entfernung von Henry Cavill als Superman und Dwayne Johnson als Black Adam gesehen. Es gab auch ein Gerücht im Internet, dass Wonder Woman in den ersten drei Jahren nicht in der neuen Vision von DC-Filmen sein wird.

Dies scheint eine seltsame Sache zu sein, wenn man bedenkt, dass Wonder Woman einer der bekanntesten Superhelden ist, aber James Gunn hat auf Twitter bestätigt, dass dieses Gerücht nicht wahr ist.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass wir in den ersten drei Jahren von James Gunns und Peter Safrans DC-Kinouniversum eine Art Wonder Woman-Auftritt bekommen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie unbedingt ihren eigenen Film bekommen wird, da sie einfach in einem Cameo auftreten könnte.