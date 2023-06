James Gunn enthüllt seine liebsten unterschätzten Superman-Bösewichte

Jeder kennt Superman, und die meisten Leute wissen, dass er nicht auf BFF-Basis mit Lex Luthor ist. Aber danach wird es für viele Leute schwieriger, klassischere Superman-Feinde zu benennen.

Aber täuschen Sie sich nicht. Superman hat eine Menge Feinde, auch wenn wir sie außerhalb der Comics selten sehen. Als ein Fan den CEO der DC Studios, James Gunn, fragte, ob es "irgendwelche unterschätzten Superman-Bösewichte" gebe, die er verehre, konnte Gunn sich kaum beherrschen und sagte: "Zu viele, um sie zu zählen!". Aber er fügte auch vier Beispiele von Superman-Feinden hinzu, die er für unterschätzt hält.

Der Lebensenergie absorbierende Parasite, die todesheulende Silver Banshee, der verkrüppelte Drahtzieher Ultra-Humanite und der dämonische Halbgott Lady Blaze . Wir gehen zwar davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass einer dieser Unheilstifter in Superman: Legacy (Premiere 2025) auftauchen wird, aber wir wissen, dass Gunn es liebt, weniger bekannte Charaktere zu verwenden, also sollten wir ausschließen, dass einige von ihnen irgendwann zu einem Feind von Superman werden könnten, nicht nur in Comics, sondern auch auf der Leinwand.