James Gunn enthüllt offiziell die Superman Saga

HQ

James Gunn hat angekündigt, dass er das entwickelt, was er die Superman Saga nennt, und er hat bereits große Schritte in Richtung der Arbeit am nächsten Film gemacht.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bei der Premiere von Peacemaker sagte Gunn, dass er hoffentlich bald in die Produktion gehen wird. "Ich habe bereits die Behandlung für die nächste Geschichte abgeschlossen, die ich die Superman Saga nennen werde. Die Behandlung ist abgeschlossen, was bedeutet, dass es sich um eine sehr, sehr ausgearbeitete Behandlung handelt. Daran arbeite ich und hoffe, dass ich nicht allzu weit von heute entfernt in die Produktion gehe", sagte er.

Superman erst im Juli dieses Jahres veröffentlicht, aber es scheint, dass Gunn keine Zeit verschwendet, um die nächste Geschichte für die zentrale Säule seines DCU zu entwickeln. Im Moment ist der nächste Fokus für das Universum Peacemaker, von dem Gunn auch sagte, dass es mit Superman und anderen DCU-Projekten zusammenhängt.

"Es ist ein großer Teil, definitiv führt Superman direkt zu Peacemaker; es sollte angemerkt werden, dass dies für Erwachsene ist, nicht für Kinder, aber Superman führt in diese Serie und dann haben wir den Aufbau des gesamten restlichen DCU in dieser Staffel von Peacemaker, das ist unglaublich wichtig, ", fügte er hinzu.

Peacemaker Staffel 2 erscheint am 21. August.