James Gunn enthüllt den "heimlichen Protagonisten" der Guardians of the Galaxy-Filme

James Gunn hat verraten, dass Rocket Raccoon nicht nur der Hauptprotagonist der Guardians of the Galaxy-Trilogie ist, sondern auch der "heimliche Protagonist" der Filme.

Im Gespräch mit Total Film sagte Gunn: "Rocket ist der heimliche Protagonist von 'Guardians of the Galaxy' und war schon immer das Zentrum für mich, und das erfüllt das wirklich. Der Grund, warum ich zurückkam und mich entschied, diesen Film zu machen, war, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass Rockets Geschichte erzählt werden musste - und sie wurde nach Band 2 hängen gelassen."

Er erweiterte auch auf seiner Twitter-Seite, wo er bestätigte, dass dies nicht nur für Vol.3 der Fall war und dass Rocket als der heimliche Protagonist der gesamten Trilogie angesehen werden sollte. Da Rocket in Guardians of the Galaxy Vol.3 eine Menge Charakterentwicklung zu bekommen scheint, scheint es, als würden wir klarer sehen, was Gunn mit seiner Formulierung "geheimer Protagonist" meint.