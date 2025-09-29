James Gunn enthüllt Creature Commandos Charakter wird ein DCU-Live-Action-Debüt haben

HQ

Nachdem Peacemaker in seiner neuesten Episode eine der größten Wendungen der jüngeren Vergangenheit enthüllt hat, hat James Gunn darüber gesprochen, wie die von den Nazis geführte Erde, in der sich Chris befindet, zustande kam und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft des DCU haben könnte.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly wurde Gunn gefragt, ob eine Erde voller Nazis zur Einführung eines unserer Lieblings-Nazi-Killer in G.I. Robot von Creature Commandos führen könnte. "Die Antwort auf diese Frage, und das ist alles, worüber in diesem Interview jeder spricht, ist ja, aber nicht unbedingt, wenn man denkt, dass man ihn sehen wird. Also nicht unbedingt in Peacemaker Staffel 2", sagte Gunn.

Gunn sprach auch über die Enthüllung der Nazi-Wendung und darüber, wie sie von realen Ereignissen beeinflusst worden sein könnte und wie nicht. "Offensichtlich gab es mehr neonazistische weiße Rassisten an der Spitze unserer Kultur, mehr als in der Vergangenheit, also hat das definitiv eine Art Wirkung auf mich. Aber ich sehe das nicht so. Ich komme wirklich von einem Ort des Geschichtenerzählens und was ist Christopher Smiths Reise", erklärte er.

"Es geht um diese Charaktere und ihre Beziehungen zueinander und was ihr Schicksal als Gruppe von Freunden ist. Für mich ist das der Kern der Staffel, und welche Lektionen muss Peacemaker über sich selbst lernen, während er diese f---ed up Reise durchlebt?"

Also, vorerst kein G.I.-Roboter, aber wir können uns vorstellen, dass es einige bevorstehende Nazi-Konflikte geben wird, wenn Peacemaker in den kommenden Episoden versucht, seinem neuen Universum zu entkommen.