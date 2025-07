James Gunn: "Die einzige Person, mit der ich je gearbeitet habe, die das hätte tun können, was David getan hat, ist Chris Pratt"

HQ

Es ist keine Neuigkeit, dass DC-Filmchef James Gunn und Chris Pratt sehr gute Freunde sind, und beide haben sich nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Guardians of the Galaxy-Trilogie in Interviews mit Lob überschüttet.

Gunn hat Pratts Bemühungen wiederholt gelobt und gesagt, dass er einer der talentiertesten und nettesten Menschen ist, mit denen er je gearbeitet hat. Er hat aber auch seinen neuen Superman , David Corenswet, bei jeder Gelegenheit gelobt und gesagt, dass es ein Jackpot war, ihn zu finden, da er das ganze Paket aus Humor, Körperlichkeit, Schauspiel und Charisma bietet.

Welchen seiner Goldjungen mag er also am liebsten? Darauf haben wir keine Antwort, aber als er in einem GQ-Interview darüber spricht, wie unglaublich glücklich er mit Corenswet ist, fügt er hinzu:

"Die einzige Person, mit der ich je gearbeitet habe, die das hätte tun können, was David getan hat, ist Chris Pratt."

Das bedeutet nicht, dass er denkt, dass Pratt einen großartigen Superman abgegeben hätte, aber es zeigt, wie sehr er ihn mag. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Pratt in irgendeinem Zusammenhang im DCU auftaucht.