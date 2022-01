James Gunn: Die Chancen für Peacemaker: Staffel 2 stehen gut

HQ

Business Insider schreibt, dass die TV-Serie Peacemaker, die Anfang des Monats auf HBO Max anlief, aktuell eine der beliebtesten Serien auf der ganzen Welt ist. Die Datengrundlage für diese Behauptung stammt von einem Unternehmen namens "Parrot Analytics", die darlegen, dass das Format sowohl The Witcher (Netflix) als auch The Book of Boba Fett (Disney+) übertrumpfen konnte. Das ist deshalb möglicherweise interessant, da HBO Max nicht so viele Abonnenten wie Disney+ oder Netflix hat.

Die äußerst brutale Serie ist momentan noch nicht abgeschlossen, doch der Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad) spricht in einem Interview mit Deadline bereits über die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung: "Die Chancen stehen gut. Wir sind momentan die größte Show der Welt."