James Gunn deutet an, dass wir Blue Beetle in Peacemaker: Staffel 2 sehen könnten

Selbst nachdem klar wurde, dass das vorherige DC-Universum, bekannt als DCEU, eingestellt werden würde, wurden immer noch Filme wie The Flash und Blue Beetle veröffentlicht. Der Status dieser Filme war etwas unklar, da es schwierig war zu bestimmen, ob sie vollständig, teilweise oder gar nicht als Kanon angesehen wurden, zumal James Gunn und Peter Safran damals die Rollen der DC-Filmbosse übernommen hatten.

Also, was ist der Deal? Werden wir Blue Beetle (gespielt von Cobra Kai-Star Xolo Maridueña) wieder sehen, vielleicht in Peacemaker: Staffel 2? Genau diese Frage wurde in einem IMBD-Interview mit James Gunn gestellt, und die Antwort war tatsächlich überraschend hoffnungsvoll:

"Nun, weißt du, ich werde nicht sagen, dass du kein Glück hast."

Wir können nur spekulieren, was diese vage Antwort bedeutet, aber zumindest ist es definitiv kein definitives Nein. Blue Beetle ist zwar auf dem Weg ins DCU, aber ob das tatsächlich der Fall ist, bleibt abzuwarten.