James Gunn: "David Corenswet als Superman wird die Leute verdammt noch mal umhauen"

Auch wenn das neue DC-Universum von James Gunn und Peter Safran mit der bald erscheinenden animierten TV-Serie Creature Commandos beginnt, halten viele den kommenden Superman Film für den einzig wahren.

In der Hauptrolle spielt David Corenswet den ewig rechtschaffenen Helden Superman, und während der New York Comic Con am vergangenen Wochenende war der Schöpfer, Gunn höchstpersönlich, vor Ort, um Fans zu treffen und Fragen zu beantworten. Unter anderem fragten sich einige Leute, ob der erste Trailer bald kommt, und anscheinend ist er das, wenn auch noch nicht ganz. Gunn sagte:

"Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir einen Trailer sehen, aber es wird auch nicht so bald sein."

Was das genau bedeutet, steht zur Debatte, aber vielleicht Dezember oder vielleicht Januar? Gunn kommentierte auch Corenswets Leistung als The Man of Steel mit den Worten:

"David Corenswet wird die Leute verdammt noch mal umhauen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich versteht, wie groß das Talent dieses Kerls dramatisch, komödiantisch und physisch ist."

Gunn erklärte weiter, dass DC nicht darauf abzielt, ein zusammenhängendes Design für alle Film- und TV-Serienprojekte zu haben, aber es steht den Schöpfern frei, ihnen individuelle Themen zu geben. Nur weil Superman bunter und stoischer sein soll, können wir ein viel böseres und dunkleres Swamp Thing erwarten. Hier ist, was Gunn über die kommenden Projekte Lanterns und Supergirl zu sagen hatte:

"Jedes einzelne Projekt aus den DC Studios wird sein eigenes Ding sein. Wir wollen, dass es ganz anders ist als das, was Superman sein wird, wenn es herauskommt."

Superman startet am 11. Juli nächsten Jahres in den Kinos, und zumindest auf dem Papier klingt es so, als gäbe es viel Potenzial, findest du nicht?

