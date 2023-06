James Gunn dachte, seine Karriere sei vorbei, nachdem er von Disney gefeuert worden war

HQ

Der gefeierte Regisseur der Guardians of the Galaxy-Trilogie und jetzige DC-Chef James Gunn wachte vor fünf Jahren mit einer kalten Dusche auf. Alte Tweets voller unangemessener Aussagen von ihm sprudelten an die Oberfläche und Disney holte schnell das Kriegsbeil heraus. Denn nur wenige Tage später war er arbeitslos, gefeuert, und wie er es beschrieb, "dachte ich, meine Karriere sei vorbei".

Jetzt wissen wir alle, dass die Dinge am Ende für ihn geklappt haben, und Marvel bat ihn, ein letztes Mal zurückzukommen, um die Arbeit an Guardians of the Galaxy Vol.3 abzuschließen. Und in einem Auftritt im Inside of You-Podcast erzählte uns James Gunn mehr über seine Gefühle kurz nach seiner Entlassung.

"Einen Beat lang hieß es: 'Heilige Scheiße. Ich habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, von all diesen Menschen, von der Welt geliebt zu werden, damit ich mich in Ordnung fühlen kann. Und alles, wofür ich gearbeitet habe, ist weg. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass ich mein Haus verkaufen und wegziehen muss, dass meine Karriere komplett vorbei ist. Und für einen kurzen Moment war es das auch.

Er fuhr fort zu beschreiben, wie sich Freunde und Familie um ihn scharten, um Hilfe und Unterstützung anzubieten.

"Dann habe ich angefangen, auf mich selbst aufzupassen und mein Bestes zu geben. Aber das, was für mich so erstaunlich war, war, in diesem Moment der Niedergeschlagenheit, als ich niemandem helfen konnte, als Menschen zu mir kamen und mir die größte Liebe zeigten. Menschen wie Sie, vor allem meine zukünftige Frau Jen [Holland], meine Familie, meine Mutter und mein Vater. Ihr wisst schon, Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, alle Wächter. Zoe [Saldana] kommt vorbei und kocht mir das Abendessen. Sylvester Stallone. Die Menge an Menschen, die mir Liebe gezeigt haben, in einem Moment, in dem ich völlig schwach war."

James Gunn erwähnte auch, dass sich die Situation letztendlich befreiend anfühlte, fast eine Erleichterung.

"Es war einfach umwerfend für mich, und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben geliebt zu werden. Und so konnte ich das, wonach ich mein ganzes Leben lang gesucht hatte, um mich von etwas außerhalb von mir geliebt zu fühlen, um mir das Gefühl zu geben, dass es mir gut geht, ich konnte es nicht erleben, bis ich meine Verzweiflung losließ, es zu empfangen. Das war der Moment, in dem ich mich wirklich okay fühlte."

Hast du schon einmal ein echtes Eisbad erlebt, das dich aufwachen ließ oder sogar dein Leben komplett veränderte?